фото: минтруда и соцзащиты Саратовской области

Занятия на "Учебной кухне" для пенсионеров в Саратовской области продолжаются. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты Саратовской области. В рамках нацпроекта "Демография" в Центре соцобслуживания Романовского района 13 июня прошла очередная такая встреча.

Пожилые люди смогли узнать о современных технических средствах реабилитации, а также познакомиться со способами применения ограничителя (бортика) для посуды. Задача данного приспособления помочь людям, у которых нарушена координация движений и мелкой моторики рук.

Подобные занятия проводятся регулярно. Данный проект ориентирован на пожилых людей и инвалидов. Он способствует восстановлению утраченных бытовых навыков и возвращению к нормальной жизни.