Пожар в Ленинском районе унес жизнь 44-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 14 июня, в Саратове произошел пожар. Вызов на пульт диспетчера «01» поступил в 15:47. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки, площадь пожара составила 8 квадратных метров. Тушением занимались 3 бригады пожарной охраны Как сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин, в результате пожара от отравления продуктами горения скончался 44-летний мужчина.

Для ликвидации последствий медико-санитарного характера, привлекалось одно медицинское формирование, 1 бригада экстренного реагирования ТЦМК ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи». Причина пожара устанавливается.