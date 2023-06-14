фото: ООО КВС

В Саратове отключили трех абонентов от холодной воды за долги. Об этом сообщает ООО «КВС» в своем телеграм-канале.

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» продолжают выполнять работы по ограничению поставки холодной воды абонентам частного сектора, имеющим значительную задолженность за услуги компании.

По словам коммунальщиков, были отключены за долги от холодной воды частные дома по улицам Плодородная (долг – более 26 тыс. рублей) и Просечная (свыше 24 тыс. руб.), а также в микрорайоне Завокзальный (более 25 тыс. руб.). Хозяин частного домовладения на ул. Геологическая погасил половину имеющегося долга (долг – более 14 тыс. р.) и оформил рассрочку по дальнейшей оплате.

Собственники двух домов в микрорайоне Завокзальный, накопившие совокупный долг более 33 тыс. рублей, полностью на месте погасили свои задолженности. Таким же образом поступил и владелец частного домовладения на 3-м Цементном проезде (задолженность – свыше 40 тыс. рублей).