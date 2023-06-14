Фото: Архив КП

В Саратовской области в День семьи, любви и верности узаконят свои отношения 170 пар. Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС регионального правительства Юлия Пономарева.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля, а в прошлом году был признан официальным. На этот день подано 170 заявлений.

Также, в ближайшую красивую дату – 23.06.2023 – свои отношения узаконит 151 пара. На 07.07.2023 заявления подали 153 пары.

На сегодняшний день, еще на одну красивую дату – 23.07.2023 – подано 22 заявления в Саратове и 12 в Балаково.

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