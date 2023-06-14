В сентябре в Саратове состоятся довыборы в городскую думу. Об этом стало известно сегодня, 14 июня, в ходе совещания в Саратовской городской Думе.

Выборы пройдут по одномандатному округу №18, где образовалось вакантное депутатское место после досрочного сложения полномочий Елены Перепелицыной, которая перешла на работу в администрацию Саратова и теперь занимает должность и.о. председателя городского комитета по образованию.

Окончательно решение будет оформлено в пятницу, 16 июня, на очередном заседании городской думы.