Фото: Архив КП
В Саратове 53-летний мужчина четыре года насиловал приемную дочь – уголовное дело направлено в суд. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По версии следствия, в период с 2007 по 2011 годы в квартире на улице Зарубина малолетняя девочка подвергалась насилию со стороны мужчины. Ребенок рос в приемной семье.
Достигнув совершеннолетия, жертва обратилась к психологу, который посоветовал незамедлительно сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.
Как выяснили следователи, злоумышленник совершил 16 эпизодов преступлений.
Уголовное дело направлено в суд.
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