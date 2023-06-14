фото: КП-Саратов

60 студентов из Саратовской области отправились на «БАМ 2.0». Об этом стало известно сегодня, 14 июня, в ходе заседания комитета по спорту, туризму и молодежной политике Саратовской областной Думы.

В ходе заседания заместитель министра молодежной политики и спорта — начальник управления по молодежной политике Саратовской области Ангелина Беловицкая рассказала о деятельности регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», которое задействовало более 3000 студентов региона. По словам Беловицкой, в 2022 году удалось трудоустроить 1047 студентов, из них 200 - в строительство, по 50 - в медицину, сельское хозяйство, экологию, 400 - педагогами, 200 - в сферу сервиса, 47 - в проводники, 25 - в сферу правопорядка.

В 2023 году по строительным, педагогическим направлениям, а так же на специальность проводника уже трудоустроено 350 учащихся, а в планах министерства довести эту цифру до 1500 человек по девяти направлениям.

Минспорта отчиталось о регулярной организации различных мероприятий и слетов для «бойцов» студотрядов, а так же упомянуло о сформированном при губернаторе региона студенческом отряде, в который вошли 20 человек из разных учебных заведений, которые должны содействовать адаптации молодежи в профессиональной среде.

Антон Головченко, председатель МООО «РСО» рассказал о том, что в год проводится около 60 различных мероприятий, которые позволяют трудоустраивать жителей не только Саратовской области, но и других регионов. В этом году популярностью пользуется направление «БАМ 2.0», куда устроилась около 60 человек, а так же летние лагеря «Жемчужина», «Синяя Птица», «Березка». Координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор издания «КП-Саратов» Мария Усова отметила позитивную тенденцию в выборе места работы для студентов в студотрядах, по сравнению с прошлым годом, студенты все чаще выбирают трудовые профессии, и профессии, близкие к их специальности, нежели «простые» вакансии в сферах услуг.