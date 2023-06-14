«Вайлдберриз» построит в Саратове логистический комплекс за 8 миллиардов рублей

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проанализировал динамику соглашений, заключенных регионом на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме. Одним из ярких примеров он назвал договоренность о реализации в Саратове инвестпроекта с ООО «Вайлдберриз».

В рамках соглашения предполагается строительство логистического комплекса. Его стоимость составит 8 миллиардов рублей. Появится 5 тысяч рабочих мест. Для инвесторов подобрали 2 участка, где можно развернуть строительство.

Также чиновник рассказал о расширении присутствия в регионе компаний "РусАгро", "ДиаллАльянс", "Новосталь-М".