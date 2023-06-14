В Балаково вандалы сломали военный мемориал

Фото: Телеграм-канал Сергей Грачев

В городе Балаково неизвестные сломали Мемориал воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Об этом сообщил глава района Сергей Грачев.

По словам чиновника, сотрудники комбината благоустройства обнаружили, что часть памятника разрушена. Сломана плита с мемориальной доской. По данному факту сотрудники полиции начали проверку.

Сергей Грачев обсудил инцидент с руководителем Боевого братства Михаилом Усталовым. В ближайшее время конструкция будет восстановлена, отметил руководитель МО.