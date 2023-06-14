Фото: Архив КП

В Саратове сотрудник нефтяной компании попал под статью за получение взяток. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, в период с сентября 2021 по август 2022 года мужчина получал денежные взятки на счет в банке от сотрудника одной из фирм в размере 1,3 миллиона рублей.

Злоумышленник помогал с подписанием ежемесячных актов об их выполнении и приемкой работ.

Также, с марта по октябрь 2022 года представитель другой компании перевел более 310 тысяч рублей за аналогичные услуги.

Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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