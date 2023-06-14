В Саратове штраф для безбилетников в общественном транспорте увеличат до 500 рублей

Фото: Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Саратовской городской Думы Сергей Овсянников огласил предложенные поправки в закон об административных правонарушениях. Спикер озвучил их коллегам регионального парламента.

Поправки предполагают рост суммы штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Саратова.

Депутаты муниципального заксобрания предлагают увеличить штраф для "зайцев" до 500 рублей. На сегодняшний день он составляет в пять раз меньше.

Наказанию в случае принятия поправок будут подвергаться и водители ТС. Впредь им грозит штраф не 500, а в 1000 рублей.