Бывший дом Шабалиной в Саратове признали объектом культурного наследия

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Саратовское здание на улице Первомайской, 63 признали объектом культурного наследия муниципального значения. Памятник выявили в 2021 году, и комитет культурного наследия организовал его историко-культурную экспертизу. Исследование подтвердило его архитектурно-градостроительную ценность.

Историки утверждают, что в начале прошлого века дом принадлежал саратовскому купцу, гласному Городской Думы Андрею Лобанову. После его смерти в 1904 году недвижимость отошла младшей сестре – Клавдии Шабалиной. В 1915 году на месте старых построек она возвела один большой двухэтажный дом с проездной аркой. Первый этаж сдавался под конторы.

Кроме этого комитет утвердил границы территории и предмет охраны объекта культурного наследия. Уникальным элементом здания в стиле неоклассицизма признан декор фасада.