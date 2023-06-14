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НовостиОбщество14 июня 2023 8:00

Тридцать камер «Лесохранителя» подключили к борьбе с пожарами в Саратовской области

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Для борьбы с лесными пожарами в Саратовской области прибегли к помощи космомониторинга. Суть его заключается в том, что система по спутниковым данным фиксирует места повышенной температуры земли и вычисляет площадь возгорания.

Кроме того, в регионе действует система видеонаблюдения «Лесохранитель». Ее устанавливают на вышках сотовой связи. В МО функционирует 30 камер. Шесть из них появились в этом году.

Это количество планируют довести до 50, тем самым охватить системой мониторинга всю территорию лесного фонда региона, подчеркнули в минприроды.