Тридцать камер «Лесохранителя» подключили к борьбе с пожарами в Саратовской области

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Для борьбы с лесными пожарами в Саратовской области прибегли к помощи космомониторинга. Суть его заключается в том, что система по спутниковым данным фиксирует места повышенной температуры земли и вычисляет площадь возгорания.

Кроме того, в регионе действует система видеонаблюдения «Лесохранитель». Ее устанавливают на вышках сотовой связи. В МО функционирует 30 камер. Шесть из них появились в этом году.

Это количество планируют довести до 50, тем самым охватить системой мониторинга всю территорию лесного фонда региона, подчеркнули в минприроды.