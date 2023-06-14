Фото: Архив КП
Саратовские чиновники проведут встречи с жителями города. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает мэрия.
Встречи состоятся завтра, 15 июня, по графику:
- Глава администрации Ленинского района —в 17:00 по адресу: Молодежный проезд, дом 4а;
- Глава администрации Заводского района — в 17:00, по адресу: проспект Энтузиастов, дом 20;
- Глава администрации Гагаринского района — в 17:00, по адресу: улица Тракторная, дом 43;
- Глава администрации Фрунзенского района — в 18:00, по адресу: улица Дзержинского, дом 13/15;
- Глава администрации Волжского района —в 18:00, по адресу: Соборная площадь, дом 3;
- Глава администрации Кировского района — в 18:00, по адресу: улица Большая Казачья, дом 14;
- Глава администрации Октябрьского района — в 18:00, по адресу: улица Шевченко, дом 4.
Кроме того, будут проводиться прямые трансляции на официальных страницах администраций районов в социальной сети "Вконтакте".
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