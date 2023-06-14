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НовостиОбщество14 июня 2023 7:41

Саратовцы проехали по льготной транспортной карте свыше 15 миллионов раз

Елена Маркелова
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

По данным оператора системы льготных транспортных карт, с 1 ноября 2022 года (времени начала их действия) жители Саратовской области получили более 180 тысяч штук льготного пластика, по которому совершили свыше 15 млн поездок.

Сегодня, 14 июня, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Пополнить карту на июль можно с 15 июня.

Внести денежные средства на счет льготной транспортной карты можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн». Такжепополнить транспортную карту можно онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».