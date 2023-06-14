Жителей Саратова и Пугачева предупредили о временном отключении телевизионных каналов. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает региональный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети.

По информации филиала РТРС, в Саратове с 10.00 до 17.00 возможно кратковременное отключение десяти телеканалов: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и ТВЦ. Перерывы в трансляции программ связаны с проведением ремонтных и профилактических работ.

Также, с 12.00 до 14.00 в Пугачеве будет проводиться замена автоматических выключателей в щите электропитания. По этой причине возможно временное прекращение вещания 20 основных каналов, а также «Радио России».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.