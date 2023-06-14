В Саратове на Волге судам временно ограничили движение

Акватория Волги
Фото: Елена Маркелова
В саратовской акватории Волги временно и частично ограничили движение судов. Об этом сообщил начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.
Речь идет об участке в Заводском районе. Ограничение связано с проведением предупредительных работ на подводных коммуникациях. Движение закрыто в рамках правой кромки судового хода на траверзе грузового порта.
На время проведения работ, организовано дежурство ответственных и оперативных служб, выставлены круглосуточные посты.