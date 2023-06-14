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НовостиОбщество14 июня 2023 6:27

В Саратове на Волге судам временно ограничили движение

Елена Маркелова
Акватория Волги

Акватория Волги

Фото: Елена Маркелова

В саратовской акватории Волги временно и частично ограничили движение судов. Об этом сообщил начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

Речь идет об участке в Заводском районе. Ограничение связано с проведением предупредительных работ на подводных коммуникациях. Движение закрыто в рамках правой кромки судового хода на траверзе грузового порта.

На время проведения работ, организовано дежурство ответственных и оперативных служб, выставлены круглосуточные посты.