Пушкинка приглашает на выставку Натальи Леонтьевой

Фото: Минкультуры Саратовской области

Областная библиотека для детей и юношества имени А.С.Пушкина приглашает на выставку графики Натальи Леонтьевой «Очарованье Болдинской поры». Экспозиция стала выражением впечатлений, полученных талантливой саратовской художницей в поездке в Болдино.

Наталья Леонтьева является членом Союза художников России, искусствоведом, участницей городских, областных, зональных выставок, неоднократный участник Хвалынских пленэров.

Свои работы для выставки в Пушкинке живописец выполнила в технике акварели. Легкий, неуловимый, призрачный силуэт поэта в композиции осенних красок представляет собой образ "солнца русской поэзии" и отражает один из самых счастливых и плодотворных периодов в жизни и творчестве Пушкина – Болдинскую осень.