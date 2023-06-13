В Областной перинатальный центр купили оборудование для ЭКО на 40 миллионов рублей

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В Областном клиническом перинатальном центре модернизировали отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Губернатор Роман Бусаргин откликнулся на инициативу специалистов Центра и выделил из территориального бюджета на эти цели 40 миллионов рублей.

Выскотехнологичное инновационное оборудование позволило репродуктологам центра внедрить в работу наиболее современную методику. Это повысило эффективность процедур ЭКО. В 2023 году с его использованием специалисты Центра провели 287 циклов ЭКО и получили первые результаты генетического тестирования эмбрионов.