Лада Мокроусова пообещала установку ларьков «Мороженое» в парке «Семхоз»

Фото: Телеграм-канал Лада Мокроусова

О продолжении благоустройства парка «Семхоз» рассказала глава администрации Саратова Лада Мокроусова. Чиновница напомнила о проделанной работе и поделилась дальнейшими планами.

В прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке установили деревянные дорожки, три смотровые площадки, устроили лыжероллерную трассу, очистили пруд.

На 2023 год в парке запланирована асфальтировка проездов и тротуаров, монтаж систем электроснабжения, уличного освещения, туалета. Также мэр поручила профильным коллегам проработать вопрос размещения в «Семхозе» ларьков с мороженым и водой.