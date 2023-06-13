фото: Управление Росприроднадзора

Из-за аварии на скважине в Затоне в Саратове разлилась нефть. Об этом сообщает управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

По словам сотрудников ведомства, 10 июня в районе Затон у скважины №171 Соколовогорского месторождения компании «РуссНефть», произошла разгерметизация сальников от уплотнения штока. Из-за этого смесь воды и нефтепродуктов разбрызгалась на почву, дорогу и на зеленые насаждения.

Общая площадь загрязнения составила 245 квадратных метров. Эксперты взяли пробы почвы. Они оценят, какой ущерб нанесли природе.