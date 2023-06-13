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НовостиОбщество13 июня 2023 16:54

Завод «Аврора» из Саратова представил на выставке в Нигерии уникальную линию розлива

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Завод фасовочно-упаковочного оборудования «Аврора» из Саратова представил на отраслевой выставке «Food and Beverage West Africa 2023» в Нигерии свою продукцию. О поступательном выходе на международный рынок нашей компании сообщило региональное минпромэнерго.

Экспозицию в международном выставочном центре Лагоса «Landmark Centre» составили достижения участников из более чем 200 стран. Презентованы ноу-хау пищевой и пищеперерабатывающей промышленности.

Саратовцы представили линию розлива нового поколения AURORA NXT. Оборудование не имеет аналогов в мире. Машина оригинальной модульной архитектуры оснащена эксклюзивной запатентованной системой управления на базе искусственного интеллекта. Сборка линии осуществляется по принципу конструктора, а управлять ею можно через мобильное приложение.