В Балаково 17 июня проведут очередной Фестиваль клубники

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Балаково состоится традиционный фестиваль клубники. О празднике, который намечен на 17 июня в городском парке, сообщили его организаторы в социальных пабликах.

Мастер-классы, экскурсии, угощения, - сценарий фестиваль обширен. Вновь состоится дефиле "Принцессы Виктории". Она возглавит костюмированное шествие.

В рамках праздника пройдет межрегиональный туристский форум "Туризм объединяет". Это новшество фестиваля, на котором регионы России представят свой туристический потенциал.