Саратовская область получит 2,56 миллиона рублей на создание модульных отелей

Саратовской области выделено 2,56 миллиона рублей из 8 миллиардов на создание отелей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о модульных конструкциях без фундамента. Условием получения средств на данные цели названо софинансирования из региональной казны.

Чтобы получить деньги из федерального бюджета, Саратовская область должна будет добавить какую-то сумму из региональной казны.

Деньги распределялись в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».