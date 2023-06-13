В Саратовской области представили пункт проката «Активное долголетие»

фото: минтруда и соцзащиты Саратовской области

Романовский центр соцобслуживания в Саратовской области презентовал площадку физкультурного оборудования. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты Саратовской области.

В рамках нацпроекта «Демография» Романовский центр соцобслуживания в Саратовской области презентовал площадку физкультурного оборудования «Активное долголетие».

Пункт проката был представлен на городском празднике в честь Дня памяти Святителя Луки Симферопольского и Крымского. Сотрудники центра подробно рассказали гостям про работу площадки, а также о том, как пользоваться оборудованием. Спортивным инвентарем в этом день могли воспользоваться все желающие.

— Пункт проката физкультурного оборудования может предложить нашим получателям услуг велосипеды, скандинавские палки, самокаты для активного отдыха на свежем воздухе. Это очень востребованная услуга. К нам приходят люди, которые хотят заниматься своим здоровьем, ведь регулярные занятия приносят ощутимую пользу, — отметила руководитель центра Светлана Хохлова.