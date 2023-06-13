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НовостиОбщество13 июня 2023 13:05

У браконьеров в Саратовской области конфисковали 21 сеть и 100 килограммов рыбы

Елена Маркелова

В минувшие длинные выходные в Саратовской области на Волге провели очередной рейд, направленный на вычисление нарушителей правил нерестового запрета. Об этом сообщила пресс-служба комитета охотхозяйства и рыболовства.

Ограничение введено 1 мая и будет действовать по 30 июня. Запрет предполагает возможность рыбачить лишь с берега, причем одной удочкой, которая оснащена максимум двумя крючками.

С1 июня специалисты ведомства выявили 93 нарушения, результатом которых стало возбуждение 8 уголовных дел. Конфисковано 94 кг рыбы, 21 сеть и 20 единиц водного транспорта.