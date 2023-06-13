графика: минздрав Саратовской области

В четверг, 15 июня с 10:00 до 14:00 на Театральной площади Саратова состоится мероприятие «Город здоровья». Об этом сегодня, 13 июня, сообщает правительство области. Это новый расширенный формат «Поезда здоровья», приуроченный к профессиональному празднику медработников.

Жители смогут пройти диагностическое обследование: флюорографию и маммографию, узнать уровень глюкозы крови, холестерина и другие показатели а так же получить консультации узких специалистов - офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, невролога и других специалистов абсолютно бесплатно.

Помимо медицинских консультаций, горожане смогут ознакомиться с новыми правилами целевого набора и записаться на прием к министру здравоохранения области.