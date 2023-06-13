На Набережной Космонавтов в Саратове мужчина упал на козырек магазина

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В Волжском районе Саратова мужчина упал с высоты. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает областная служба спасения.

В 14:17 в службу «112» поступила информация, что в Волжском районе на улице Набережная Космонавтов № 3 мужчина упал с высоты 4 этажа и приземлился на козырек магазина «Магнит» .

Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшего в карету «скорой помощи» для госпитализации. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.