Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:48

На Набережной Космонавтов в Саратове мужчина упал на козырек магазина

В Саратове с высоты четвертого этажа упал мужчина
Светлана Курышева
фото: Облспас

фото: Облспас

В Волжском районе Саратова мужчина упал с высоты. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает областная служба спасения.

В 14:17 в службу «112» поступила информация, что в Волжском районе на улице Набережная Космонавтов № 3 мужчина упал с высоты 4 этажа и приземлился на козырек магазина «Магнит» .

Прибывшие на место спасатели транспортировали пострадавшего в карету «скорой помощи» для госпитализации. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.