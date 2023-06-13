фото: пресс-служба минтруда и соцзащиты Саратовской области.

В Саратовской области сотрудники центра соцобслуживания устраивают выездные занятия в больницы. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и соцзащиты Саратовской области.

Для пенсионеров Краснокутского центра соцобслуживания Саратовской области проводятся выездные занятия по восстановлению состояния здоровья.

В рамках нацпроекта «Демография» специалисты Краснокутского центра соцобслуживания, которые проводят занятия в Школе восстановления «Шаг за шагом, осуществляют выезды к пенсионерам в больницы.

Выездные занятия организуются два раза в неделю – вторник и четверг. Сотрудники посещают пенсионеров и помогают им реабилитироваться во время лечения или после перенесенного заболевания.

— Занятия в школе восстановления «Шаг за шагом» на первый взгляд кажутся простыми, однако именно регулярное их выполнение приносит видимые результаты, а также помогает больным улучшать и восстанавливать функции организма. Пожилые люди укрепляют свое здоровье, а значит, могут сами себя обслуживать и быть самостоятельными, — рассказала специалист по социальной работе Краснокутского центра социального обслуживания Наталья Воропаева