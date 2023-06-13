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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:46

Саратовские полицейские пресекли деятельность 20-летнего наркокурьера

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В Волжском районе полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность наркокурьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сначала подозрительно активного парня в лесопарковой зоне заметили росгвардейцы. Они задержали саратовца и доставили в полицейский участок.

Стражи порядка установили, что 20-летний саратовец работал на один из подпольных интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Он делал тайниковые закладки на территории Саратова. В ходе личного досмотра у подозреваемого было изъято 25 свертков с метилэфедроном суммарной массой около 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело.