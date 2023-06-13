Саратовские полицейские пресекли деятельность 20-летнего наркокурьера

Архив КП Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В Волжском районе полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность наркокурьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сначала подозрительно активного парня в лесопарковой зоне заметили росгвардейцы. Они задержали саратовца и доставили в полицейский участок.

Стражи порядка установили, что 20-летний саратовец работал на один из подпольных интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Он делал тайниковые закладки на территории Саратова. В ходе личного досмотра у подозреваемого было изъято 25 свертков с метилэфедроном суммарной массой около 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело.