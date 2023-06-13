С начала года на заводах Саратовской области создали 500 рабочих мест

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За пять месяцев этого года на предприятиях промышленности и трубопроводного транспорта области появилось около 500 новых рабочих мест. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает правительство области.

Большинство мест — 265, создали на Металлургическом заводе Балаково. По 30 рабочих мест появилось предприятиях: Саратовский НПЗ, балаковский «Вагоностроительный завод», энгельсский «Завод металлоконструкций».

Кроме того, новые вакансии открыли на Красноармейском механическом заводе, Балаковском филиале АО «Апатит», «Литий-Элемент», компаниях «Диалл Альянс», в саратовском филиале ПАО «Т Плюс» и других предприятиях.

Больше всего рабочих мест появилось для инженеров, востребованными остаются слесари, токари и фрезеровщики.