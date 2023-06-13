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НовостиОбщество13 июня 2023 12:28

Депутаты Саратовской облдумы отказались от отпуска в 2023 году

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Саратовская областная Дума

Фото: Телеграм-канал Саратовская областная Дума

Саратовская областная Дума седьмого созыва проработает без отпуска. Соответствующее решение было принято на заседании Совета регионального парламента.

Напомним, что в прежние годы местные законодатели не назначали заседания Думы в августе. С инициативой искоренить сложившуюся практику выступил председатель заксобрания Михаил Исаев.

Свое предложение политик аргументировал стремлением оперативно реагировать на все вызовы. - Депутаты избраны в парламент для решения проблем граждан и принятия значимых решений, поэтому ни о каких отпусках для всей областной Думы речи быть не может, - констатировал Исаев.