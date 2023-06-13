В Волжском районе бездомная собака напала на подростка

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Региональный СУ СК сообщает, что в ходе проведения мониторинга СМИ и сети «Интернет» на сайтах интернет-изданий выявлена публикация, в которой сообщалось о нападении бездомной собаки на несовершеннолетнего.

По предварительным данным, сегодня, 13 июня, у дома № 22 по улице Большая Затонская города Саратова бездомная собака укусила 14-летнего мальчика. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на личном контроле руководителя следственного управления Анатолия Говорунова.

Кроме того, следственным отделом по Заводскому району города Саратова проводится процессуальная проверка о нападении бездомной собаки 12 июня на 8-летнего мальчика и его 40-летнего отца на Кумысной поляне в Заводском районе города Саратова.