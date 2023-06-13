Власти Саратова планируют ликвидировать химическую свалку в Ленинском районе

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В Саратове ищут подрядчика, который разработает план ликвидации свалки химических отходов в Ленинском районе. Аукцион объявили на сайте Госзакупок сотрудники комитета мэрии по ЖКХ 9 июня. Победителю готовы заплатить максимум 18,9 миллиона рублей из городского бюджета.

Итоги торгов будут подведены 20 июня. Победителю предстоит обследовать территорию, на которой некогда хранили отходы предприятия «Экорос» и подготовить проект по «ликвидации накопленного вреда окружающей среде». До 10 декабря 2024 года проект должен быть согласован с Росприроднадзором.

Напомним, в 2015 году жители Ленинского района массово жаловались на нестерпимую вонь, что привело к проверкам на предприятии «Экорос». Оказалось, что на муниципальной земле в черте города организовали свалку промышленных отходов. В 2016 году мэрия через суд обязала очистить и рекультивировать землю на Сокурском тракте, а также снести все, что на ней было построено.Когда скандал начал разгораться, управляющего «Экороса» осудили за мошенничество.