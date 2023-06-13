Во всех школах Саратовской области будут действовать самодеятельные театры

Сегодня, 13 июня, на заседании комитета по образованию и культуре регионального парламента обсудили деятельность школьных театров.

Замминистра образования Ирина Чинаева рассказала, что на сегодняшний день в регионе действует 676 школьных театров - они зарегистрированы во всероссийском перечне. К 2024 году школьные театры должны быть во всех образовательных учреждениях региона. По мнению чиновников, школьные театры - хороший инструмент «для формирования патриотических чувств и нравственного формирования школьников».

На вопрос о требованиях к руководителю школьных театров и киноклубов Чинаева ответила, что школьный театр может возглавлять как педагог, например, учитель литературы или истории, так и актер. Ирина Чинаева отметила, что договора сетевого взаимодействия школ и театров заключены не со всеми учебными заведениями.