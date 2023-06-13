Мать студентки Саратовского колледжа отправится под суд за взятку

Следственным отделом по городу Саратов завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней матери студента одного из колледжей города Саратова. Женщина обвиняемой в даче взятки должностному лицу. Об этом сегодня, 13 июня сообщает региональное СУ СК.

По данным следствия, с 2018 по 2019 годы обвиняемая передала взятку сотруднице колледжа перечислив на ее расчетный счет более 22 тысяч рублей. Деньги предназначались за успешную сдачу зачетов и экзаменов по различным дисциплинам и написанию дипломных работ для ее дочери — студентки колледжа.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, уголовное дело с направлено в суд