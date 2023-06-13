фото: тг-канал Романа Бусаргина

Роман Бусаргин проверил ход ремонта здания детской поликлиники в Юбилейном. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

Глава региона проинспектировал ход ремонта в здании, где будет размещаться детская межрайонная поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Подрядчик обещал подготовить помещения за летний период.

По словам губернатора, сейчас ведется финишная отделка, а до конца июля намерены закупить свыше 300 единиц различной медицинской техники. Дополнительно приняли 12 врачей, дабы обеспечить поликлинику всем спектром специалистов — от кардиолога до УЗИ-диагноста. На данный момент в Юбилейном нет детского поликлинического звена, жителям приходится возить детей в центр города.

фото: тг-канал Романа Бусаргина

— Площадь нового здания – 1072 квадратных метра, а это почти в 3 раза больше старого. Помощь здесь будут получать более 9 тысяч детей. Вопрос развития поликлиники обсуждали вместе с депутатом Госдумы РФ Николаем Панковым. На данный момент все работы ведутся по графику, — отметил глава региона.