В боях в зоне СВО погибли два саратовца

Стало известно о двух новых погибших жителях в ходе специальной военной операции Саратова. По данным чиновников, погибли Антон Богданов и Александр Хорищенко.

Соболезнования родным и близким погибших выразили губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова. Некролог опубликован сегодня, 13 июня, на сайте мэрии.

— Наши земляки пали смертью храбрых, как настоящие герои и патриоты своей Родины. Богданов Антон и Хорищенко Александр сражались за мир, за светлое будущее своих соотечественников. Мы гордимся их мужеством и разделяем с их семьями боль утраты, — отметил Роман Бусаргин.

Мэр города Лада Мокроусова уточнила, что саратовцы погибли, защищая мирное население и никогда не будут забыты.