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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:37

В Саратове сотрудник полиции осужден на семь с половиной лет за взятку

Ерошевский полицейский осужден за взятки суммой в 772 тысячи рублей
Светлана Курышева
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Саратове сотрудник полиции осужден на семь с половиной лет за взятку. Об этом сегодня, 13 июня сообщает региональное СУ СК.

Следствием и судом установлено, в период с 2019 по 2022 годы сотрудник полиции сначала получил от одного мужчины взятку деньгами на сумму более 52 тыс. рублей, а потом от другого мужчины взятку в виде денег на сумму 720 тыс. рублей за непроведение процессуальных проверок в отношении браконьеров.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,7 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, а так же лишили специального звания.