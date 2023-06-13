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НовостиОбщество13 июня 2023 6:58

В расселенном доме в Саратове найдено тело мужчины

Ведется расследование смерти мужчины в Ленинском районе Саратова
Светлана Курышева
Фото: СУ СКР

Фото: СУ СКР

Следователями проводится проверка по факту смерти мужчины в Саратове. Об этом стало известно сегодня, 13 июня.

По предварительным данным СУ СК России по Саратовской области, вчера, 12 июня днем в расселенном доме на улице Антонова города Саратова обнаружено тело 48-летнего мужчины.

По данным предварительного осмотра телесных повреждений на теле не обнаружено.

Следователями СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.