За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировано 193 случая коронавируса

Фото: Архив КП

За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день общее количество заболевших в регионе составляет 324 093 человека. С начала эпидемии выздоровели 317 810 человек.

Наибольшее число заболевших за неделю зафиксировано в Саратове - 72, Энгельсском районе — 71, Балашовском — 19, Балаковском — 8.

У 33 пациентов выявлена пневмония, остальные 160 – с признаками ОРВИ.

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