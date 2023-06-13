Восемь уголовных дел завели на саратовских рыбаков с начала лета

фото: архив КП

С 1 июня в Саратовской области возбудили уже восемь уголовных дел на нарушителей нерестового запрета. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства регионального правительства.

Всего сотрудниками рыбоохраны выявлено 93 нарушения и изъято 94 килограмма рыбы и 21 сеть. Напомним, в период нерестового запрета в нашем регионе нельзя рыбачить с лодки. Он продлится до 30 июня.

Любители рыбалки могут ловить рыбу с берега только со спиннингом или удочкой, на которых не больше двух крючков.