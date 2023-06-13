Сегодня школьники Саратовской области сдают ЕГЭ по иностранному языку и биологии

фото: архив КП

Сегодня, 13 июня, участники основного периода ЕГЭ-2023 сдают экзамены по биологии и иностранным языкам. Об этом сообщает Министерство образования области.

На участие в экзамене по биологии зарегистрирован 1681 участник, из них 1648 выпускников текущего года и 33 выпускника прошлых лет.

На экзамен по иностранным языкам зарегистрировано 764 участника, в том числе семь выпускников прошлых лет. 747 человек сдают английский язык, 16 - немецкий и 1- французский язык.

Всего 13 июня задействовано 34 пункта проведения экзаменов, два из них на дому.

Единый государственный экзамен начался в 10:00 по местному времени.

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа 55 минут а на английский, немецкий и французский языки – 3 часа 10 минут.