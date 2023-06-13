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Михаил Торгашин рассказал о десятипроцентном росте саратовской промышленности. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

Состоялось заседание обновленного Общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области. В него вошли представители предприятий и общественных организаций. Министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин рассказал о ситуации в региональной промышленности.

По словам Торгашина, год был достаточно сложным, несмотря на это индекс промышленного производства по году составил 100,5 процента, а по данным на апрель 2023 года рост составил 10 процентов. Большую роль здесь сыграли деятельность Вячеслава Володина и Романа Бусаргина по привлечению инвестиций во все сферы экономической деятельности региона. В прошлом году в промкомплекс было инвестировано 48 млрд рублей, а в первом квартале этого года – уже 13 млрд.

В завершение члены Общественного совета избрали председателя. Им стал доцент ПИУ РАНХиГС, заместитель технического директора АО «Сарэнергомаш» Виталий Сахненко.