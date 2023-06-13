фото: ООО КВС

В Саратове коммунальщики перенесли дату масштабного отключения воды. Об этом сообщает ООО "КВС".

Ранее была опубликована информация об отключении воды у тысяч горожан в четверг, 15 июня в целях подготовки к отопительному сезону. Воду планировали отключить в Заводском, Октябрьском, Фрунзенском и Кировском районах.

- По техническим причинам плановые работы на магистральном водоводе переносятся на более поздний срок. О дате и времени их проведения будет сообщено дополнительно, - отметили в компании.