фото: Володин. Саратов

Володин высказался о нехватке врачей в саратовских больницах из-за безответственных целевиков. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин.Саратов".

По словам Вячеслава Володина,три ключевых современных высокотехнологичных медицинских центра будут принимать пациентов уже в будущем году:

- противотуберкулезный;

- онкологический;

- Областная детская больница.

Строительство ведется при поддержке Вячеслава Володина.

Остается главная проблема – кадровая. Ранее в регионе было выявлено немало случаев, когда после целевого обучения будущие врачи не возвращались работать в те медучреждения, откуда были направлены.

– Вот у нас выучились студенты в Москве для того, чтобы работать в онкоцентре, но не поехали сюда. В Романовке все оборудование пришло, стоит, а работать некому. Не вернулись пятеро врачей. Ответственность должна быть, – высказался спикер Госдумы.