Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 5:05

Володин высказался о нехватке врачей в саратовских больницах из-за безответственных целевиков

Евгений Бадиков
фото: Володин. Саратов

фото: Володин. Саратов

Володин высказался о нехватке врачей в саратовских больницах из-за безответственных целевиков. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин.Саратов".

По словам Вячеслава Володина,три ключевых современных высокотехнологичных медицинских центра будут принимать пациентов уже в будущем году:

- противотуберкулезный;

- онкологический;

- Областная детская больница.

Строительство ведется при поддержке Вячеслава Володина.

Остается главная проблема – кадровая. Ранее в регионе было выявлено немало случаев, когда после целевого обучения будущие врачи не возвращались работать в те медучреждения, откуда были направлены.

– Вот у нас выучились студенты в Москве для того, чтобы работать в онкоцентре, но не поехали сюда. В Романовке все оборудование пришло, стоит, а работать некому. Не вернулись пятеро врачей. Ответственность должна быть, – высказался спикер Госдумы.