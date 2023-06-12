фото: пресс-служба мэрии

В Саратове ко Дню России развернули 60-метровый флаг. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 12 июня, в Саратове состоялись праздничные мероприятия в честь Дня России.

В шествии по проспекту имени Петра Столыпина приняли участие ветераны боевых действий, участники СВО, общественные деятели, студенты, волонтеры. По завершении шествия состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Петру Столыпину.

фото: пресс-служба мэрии

На Театральной площади был развернут флаг Российской Федерации длиной 60 метров.

В честь праздника состоялось выступление саратовских музыкальных коллективов.

Кроме того, в Парке Победы состоялась церемония поднятия государственного флага и возложение цветов к Вечному огню.