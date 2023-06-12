фото: https://vk.com/ukek_uvek

В Саратовской области фестиваль «Укек» вновь проведут на береге Волги. Информация об этом появилась в группе "Укек | Увекское городище" в социальных сетях.

Фестиваль археологии и реконструкции "Укек" снова проведут на историческом месте. . Мероприятие состоится 9 сентября на площадке рядом с поселком Увек в Заводском районе Саратова. Ранее из-за коронавируса фестиваль несколько раз проводили в историческом парке "Россия - моя история."

По традиции гостей будут ждать на трех площадках: развлекательной, археологической и исторической, знакомящих с жизнью древнего города Укек. Сейчас идет работа над программой, чтобы она стала запоминающейся благодаря полюбившимся и новым выставкам, состязаниям, мастер-классам и многому другому.