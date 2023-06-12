Роман Бусаргин поздравил жителей Саратовской области с Днем России

фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

Сегодня, 12 июня, Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил саратовцев с главным государственным праздником - Днем России.

- Любовь к нашей стране дает нам энергию созидать, создавать будущее для наших детей.

История нашего государства наполнена яркими победами и свершениями, беспримерным мужеством и героизмом, исключительным мастерством и талантом. Сплотившись в борьбе с врагами, наши предки всегда отважно защищали родную землю. Так было на протяжении многих веков, так происходит и сейчас, когда наши ребята сражаются с неонацистами. Но сколько бы вызовов не противостояло нам, мы и дальше будем продолжать бережно хранить вековые традиции и духовные ценности, добросовестно трудиться, добиваться успехов, воплощать мечты в жизнь и, конечно, побеждать.

- С Днем России! Мы вместе можем многое", - написал глава региона в своем телеграм-канале и разместил ролик с песней "Россия - это мы!" в исполнении победительницы десятого сезона шоу "Голос.Дети" Анны Доровской и Дениса Гурьянова.