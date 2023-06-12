фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшую 41-летнюю блондинку. Об этом сообщают волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Сегодня, 12 июня, в социальных сетях проекта "Лиза Алерт" появилась информация о пропаже 41-летней жительницы Саратова Светланы Свечкиной. Последний раз женщину видели 24 мая.

Светлане 41 год, она невысокая - 160 см, худощавого телосложения с светлыми волосами до плеч и голубыми глазами. Во что была одета пропавшая - неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Светланы, просят обратиться по телефонам: 112 или 8 800 700 54 52.